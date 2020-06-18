Генпрокуратура составила топ самых коррупционных регионов России

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны. Они указаны в докладе главы ведомства Игоря Краснова.

«В десятку регионов, образующих группу с высоким уровнем коррупции, вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Наименьший уровень коррупционной преступности, как отмечается, зафиксирован в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Московской, Пензенской, Вологодской Мурманской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Наиболее подверженными коррупции стали такие области, как освоение бюджетных денег, организация торгов, управление имуществом, правоохранительная, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство.

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