Генпрокуратура решила судьбу бунтовавших вахтовиков из ЯНАО

Больше 20 сотрудников «АКС» отправились по домам Фото: Максим Егоров © URA.RU

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Сотрудники компании «АКС», требовавшие отправки домой из вахтового поселка Сабетта, уладили конфликт с начальством после вмешательства прокуроров. Больше 20 работников фирмы уже выехали из ЯНАО на родину. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ, державшая скандал на контроле.

По данным надзорного ведомства, подавляющее большинство сотрудников «АКС» согласились остаться в Сабетте до перевахтовки. «По итогам проведенной руководством организации встречи с трудовым коллективом 133 из 156 вахтовиков согласились на продление времени рабочей вахты до прибытия новой смены. Отказавшиеся работники выехали по месту жительства», — сказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

В настоящий момент проверки, которые инициировала прокуратура ЯНАО, еще не закончены. Надзорный орган изучает, как «АКС» соблюдает трудовые права работников, а также обеспечивает безопасность их здоровья. Ход и результаты проверок, а также разрешение ситуации остаются на контроле прокуратуры.

Ранее работники компании «АКС» (подрядчик проекта «Ямал СПГ»), занимающейся обслуживанием вахтового поселка, обеспечением питания и уборкой, обнародовали видеозапись, в которой рассказали, что руководство не произвело смены после трехмесячной вахты и игнорирует их просьбы и требования. На вопросы журналистов представители компании не ответили, однако после публикации URA.RU к ситуации подключилась окружная прокуратура.

9 июня скандал дошел до заместителя генпрокурора России в УрФО Игоря Ткачева. Он распорядился выяснить, что могло привести к бунту вахтовиков. Генпрокуратура пообещала защитить и восстановить права работников, если они были нарушены.