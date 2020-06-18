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Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал изданию « Ридус », что снятие ограничений в работе Telegram связано с тем, что мессенджер входит в пятерку самых популярных сервисов России. А директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко предположил, что после отмены блокировки государство сможет получать с Telegram налоги и в правовом поле воздействовать на сервис, пишет телеканал «360» .

При этом оба специалиста не смогли с уверенностью сказать, будет ли теперь Павел Дуров сотрудничать с властями России и передавать данные пользователей.

«Telegram, WhatApp и Viber безопасны, но 100% защиты ни один из них не дает. При желании достаточно легко можно их взломать и перехватывать переписку. Если мы говорим о концепции перехвата, то все мессенджеры привязаны к телефонному номеру. Достаточно сделать клон сим-карты и перехватить управление на себя», — объяснил Лукацкий.

Эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий тоже согласился с тем, что Telegram не был абсолютно приватной программой. А сообщения о «самом безопасном месседжере» — не более, чем маркетинговый ход самого Павла Дурова.

«Запрета как такового технически не было. Мы все равно там сидели, все равно там общались, все чиновники почему-то любят Telegram. Отмена блокировки — это временная мера, связанная с тем, чтобы дать людям свободы», — считает хакер Александр Варской. Собеседник подчеркнул, что переписки в мессенджере всегда могли взломать хакеры.

Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях.

18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения по работе Telegram. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Telegram заблокировали два года назад за несогласие основателя соцсети предоставлять данные пользователей ФСБ. Теперь Дуров заявил, что разработчики приняли целый ряд различных мер по предотвращению угроз терроризму и распространению детской порнографии.

Отмена блокировки Telegram никак не повлияет приватность переписок его пользователей, ведь мессенджер никогда не был безопасным. Такое мнение в беседе с URA.RU высказали специалисты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Варской.

Программисты рассказали, что Telegram всегда можно было взломать Фото: Анна Майорова © URA.RU

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