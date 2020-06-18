Отмена блокировки Telegram никак не повлияет приватность переписок его пользователей, ведь мессенджер никогда не был безопасным. Такое мнение в беседе с URA.RU высказали специалисты по информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Варской.
18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения по работе Telegram. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Telegram заблокировали два года назад за несогласие основателя соцсети предоставлять данные пользователей ФСБ. Теперь Дуров заявил, что разработчики приняли целый ряд различных мер по предотвращению угроз терроризму и распространению детской порнографии.
Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях.
«Запрета как такового технически не было. Мы все равно там сидели, все равно там общались, все чиновники почему-то любят Telegram. Отмена блокировки — это временная мера, связанная с тем, чтобы дать людям свободы», — считает хакер Александр Варской. Собеседник подчеркнул, что переписки в мессенджере всегда могли взломать хакеры.
Эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий тоже согласился с тем, что Telegram не был абсолютно приватной программой. А сообщения о «самом безопасном месседжере» — не более, чем маркетинговый ход самого Павла Дурова.
«Telegram, WhatApp и Viber безопасны, но 100% защиты ни один из них не дает. При желании достаточно легко можно их взломать и перехватывать переписку. Если мы говорим о концепции перехвата, то все мессенджеры привязаны к телефонному номеру. Достаточно сделать клон сим-карты и перехватить управление на себя», — объяснил Лукацкий.
При этом оба специалиста не смогли с уверенностью сказать, будет ли теперь Павел Дуров сотрудничать с властями России и передавать данные пользователей.
Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал изданию «Ридус», что снятие ограничений в работе Telegram связано с тем, что мессенджер входит в пятерку самых популярных сервисов России. А директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко предположил, что после отмены блокировки государство сможет получать с Telegram налоги и в правовом поле воздействовать на сервис, пишет телеканал «360».
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