Роскомнадзор разблокировал Telegram. Сайт ведомства упал после этой новости. СКРИН

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Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Telegram в России пытаются заблокировать

Роскомнадзор снимает ограничения по работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ведомство позитивно оценивает слова основателя Telegram Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В Роскомнадзоре отметили, что совместно с российскими и зарубежными IT-компаниями еженедельно удаляют из сети порядка 1300 террористических и экстремистских материалов, а также сотни материалов с пропагандой самоубийства, употребления наркотиков и изображениями детской порнографии.

После появления первых сообщений о снятии ограничений с Telegram сайт Роскомнадзора перестал работать. В настоящий момент при попытке зайти на страницу ведомства, пользователь видит ошибку.

Telegram был официально заблокирован на территории России в апреле 2018 после того как основатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать соответствующим структурам ключи шифрования, что позволило бы получать доступ к переписке пользователей. Ограничения на работу сервиса накладывались под предлогом борьбы с терроризмом. Однако несмотря на все попытки остановить работу, Telegram продолжал работать в РФ на протяжении всего времени блокировки, отмечает Nation News.

Сайт Роскомнадзора упал после сообщений о разблокировке Telegram
Фото: скриншот с сайта Роскомнадзора

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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