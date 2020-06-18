Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Telegram в России пытаются заблокировать

Роскомнадзор снимает ограничения по работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ведомство позитивно оценивает слова основателя Telegram Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В Роскомнадзоре отметили, что совместно с российскими и зарубежными IT-компаниями еженедельно удаляют из сети порядка 1300 террористических и экстремистских материалов, а также сотни материалов с пропагандой самоубийства, употребления наркотиков и изображениями детской порнографии.

После появления первых сообщений о снятии ограничений с Telegram сайт Роскомнадзора перестал работать. В настоящий момент при попытке зайти на страницу ведомства, пользователь видит ошибку.

Telegram был официально заблокирован на территории России в апреле 2018 после того как основатель мессенджера Павел Дуров отказался передавать соответствующим структурам ключи шифрования, что позволило бы получать доступ к переписке пользователей. Ограничения на работу сервиса накладывались под предлогом борьбы с терроризмом. Однако несмотря на все попытки остановить работу, Telegram продолжал работать в РФ на протяжении всего времени блокировки, отмечает Nation News.

Сайт Роскомнадзора упал после сообщений о разблокировке Telegram Фото: скриншот с сайта Роскомнадзора

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