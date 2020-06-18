Владимир Путин для своей статьи выбрал американский журнал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Статья российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне опубликована в американское издание The National Interest. В материале на шести страницах он обвиняет европейских политиков в желании скрыть «Мюнхенское предательство», а также поясняет, какие последствия повлекла для мира эта война.

Глава РФ в статье под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» отметил, что часть европейских политиков, в том числе лидеры Польши, сейчас стараются скрыть «Мюнхенское предательство» с участием Великобритании и Франции, которое в итоге привело к оккупации и разделу Чехословакии Третьим рейхом. «…некоторые из них [западных стран] даже участвовали в дележке прибыли — это не единственная причина. Еще одна заключается в том, что это своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию», — пишет Путин. Он добавил, что такой шаг показал Советскому союзу, что западные страны «могут решать вопросы безопасности без учёта его интересов».

Путин подчёркивает, что все ведущие страны «до некоторой степени» ответственны за начало Второй мировой войны, а резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией в начале войны [пакт Молотова-Риббентропа], «скандальна и чревата реальной опасностью». «СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма», -утверждает российский лидер. добавляя, что Россия намерена твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой, основанную на фактах.

По мнению российского президента, оценка Второй мировой войны требует правды и объективности «в духе спокойного, открытого, основанного на доверии диалога». Он надеется, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы. «[Саммит]продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу» — написал Путин. Известно, что для россиян статья будет напечатана в «Российской газете» в номере за 19 июня.

Как писало URA.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Путин закончил работу над статьёй о Второй Мировой войне. Российский лидер не раз говорил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооружённого конфликта в истории человечества, он считает бредом.

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