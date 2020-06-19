Основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что разблокировка мессенджера Роскомнадзором внушает оптимизм. Он отметил, что это хороший сигнал для инвесторов и IT-предпринимателей. Кроме того, Дуров назвал практические выгоды от разблокировки.
«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что плане сохранности личных данных «изменений нет».
«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — цитирует основателя мессенджера RT.
18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения по работе Telegram. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram в России, после того, как основатель мессенджера отказался предоставлять данные пользователей ФСБ.
Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях. Они не смогли с уверенностью сказать, будет ли теперь Павел Дуров сотрудничать с властями России и передавать данные пользователей.
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