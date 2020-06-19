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Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях. Они не смогли с уверенностью сказать, будет ли теперь Павел Дуров сотрудничать с властями России и передавать данные пользователей.

18 июня Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял ограничения по работе Telegram . Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram в России, после того, как основатель мессенджера отказался предоставлять данные пользователей ФСБ.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранён и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — цитирует основателя мессенджера RT.

«Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что плане сохранности личных данных «изменений нет».

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что разблокировка мессенджера Роскомнадзором внушает оптимизм. Он отметил, что это хороший сигнал для инвесторов и IT-предпринимателей. Кроме того, Дуров назвал практические выгоды от разблокировки.

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