У Кургана остается шанс выполнить условия для смягчения коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией у Курганской области остается шанс выйти на очередной этап ослабления ограничений уже на следующей неделе. Это станет возможным, если число вновь выявленных случаев заражения не будет расти.

Регион считается готовым к новому этапу снятия ограничений, когда четыре дня подряд соблюдаются три условия: наличие свободного коечного фонда — не менее 50% от нормативной потребности (для Курганской области — 207 свободных коек), охват тестированием на COVID-19 — не менее 70 на 100 тысяч населения в день, а коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. Первые два условия регион стабильно выполняет, но коэффициент распространения инфекции на 19 июня превышает 1,5 (по данным регионального оперштаба).

URA.RU подготовило три прогноза дальнейшего развития событий. Согласно стабильному варианту прогноза Курганская область сможет выполнить все условия для отмены ограничений к 27 июня. Это может произойти, если ежедневно в регионе будет регистрироваться не более 19 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). На день раньше будут выполнены условия, если каждый день будет регистрироваться не более 13 новых случаев (оптимистичный вариант прогноза). При пессимистичном варианте заболеваемость продолжит расти. Отмены ограничений в этом случае не стоит ждать как минимум до конца июня.

По состоянию на 19 июня в Курганской области зафиксировано 502 заболевших коронавирусом. 272 человека выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Ранее в регионе не фиксировали более 20 заболевших за день, однако 18 июня региональный оперативный штаб сообщил о 32 новых случаях заболевания, а 19 июня — еще о 29.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 был введен в Курганской области 1 апреля. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU