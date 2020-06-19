Новые случаи COVID привезли в Курганскую область из 4 регионов

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В Курганской области более 500 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 19 июня подтвердили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть из них привезли из регионов УрФО. Об этом сообщили в оперативном штабе по Зауралью.

«На 19 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев COVID. 14 случаев бессимптомные», — говорится в сообщении оперштаба. Шесть из них завозные: из ХМАО, ЯНАО, Челябинска, Тюменской области.

Большая часть случаев приходится на Курган. Остальные были зарегистрированы в семи районах области.

Всего в регионе было зафиксировано 502 заболевших коронавирусом. 272 человека выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 48057 исследований.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 был введен в Курганской области 1 апреля. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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