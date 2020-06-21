Курганская область — 43 новых больных коронавирусом

В регионе заболевших коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 21 июня подтвердили 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

«Курганская область — 43 заболевших», — говорится в сообщении оперштаба. Шесть человек выздоровели. Всего за время пандемии выявлено 571 случаев заражения COVID-19, никто в регионе ни разу не умер от инфекции.

По выздоровлению всего выписаны 288 человек, 3 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 783 человека, в том числе 871 человек — контактный. Сняты с наблюдения 15 869 человек.

Почти во все дни в июне число контактных заражений коронавирусом в регионе превышало число завозных случаев. До этого преобладали последние. Несмотря на рост заболеваемости внутри региона, у Курганской области есть шанс на скорую отмену карантина.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня объявили новые правила въезда в регион.