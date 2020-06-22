«Зауральехлеб» вгоняет курганцев в долги

В Курганской области люди отказываются от земли. Платить налоги приходится за арендатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе Курганской области местные жители отказываются от земли. Обрабатывать ее сами они не могут, сдают в аренду. Арендатор (компания «Зауральехлеб») при этом обязан также компенсировать людям налоги на землю, но это не делается. Суммы накапливаются на десятки тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал глава Фроловского сельсовета Хамит Низамутдинов.

«В нашем сельсовете отказы были по семи паям, потому что арендатор не возмещает людям затраты на налоги и не платит аренду. То же самое происходит и с землями сельсовета. Нищий бюджет недополучает деньги. А оплаты долгов приходится добиваться через суд», — пояснил Низамутдинов.

Проблемы возникают из-за юридических нюансов. Договора аренды представитель арендатора не подписывает. «Мы со своей стороны составили документ на передачу в аренду 1190 га земли, подписали его, но арендатор оставил бумаги у себя и больше мы их не видели. Глава района Иван Светличный обещал проконтролировать, но дело ничем не закончилось», — уточнил руководитель сельсовета.

Инсайдер из политического окружения подтвердил, что проблемы с арендатором в районе есть. Юрлицо периодически меняет название, прежние компании банкротят. «А еще есть юристы, способные затягивать процессы на года. За это время с той компании нечего взять», — пояснил источник. С его слов, администрации района были переданы земли сельсоветов. Мэрия обещала составить долгосрочный договор аренды с инвесторами, но это не сделано.

Бывший глава района Сергей Семенов, занимая свой пост пытался повлиять на ситуацию. «Писал жалобы, подавал в суд. Иногда арендатор земли выдавал людям за паи зерно, но оно было очень низкого качества», — подтвердил Семенов.

По открытым данным, дефицитный бюджет Целинного района за аренду сельхозземель в 2019 году недополучил 766 тысяч рублей. Исполнение от запланированных цифр составило 36%.

Получить комментарии в администрации района URA.RU не удалось. Связаться с компанией «Зауральехлеб» также не получилось. Организация находится в стадии ликвидации с 2018 года. Доли челябинских учредителей находятся под обременением.

Ранее URA.RU писало, что следователи областного СУ СК приходили в администрацию района и к представителям инвестора с выемкой документов. Причины интереса силовиков может связана со взаимодействием мэрии с бизнесом.