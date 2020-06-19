Уроженца Нижнего Тагила, директора Музея Победы Александра Школьника избрали заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Такое решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.
«Я пострараюсь приложить все свои знания, опыт и усилия, чтобы авторитет Общественной палаты вырос, и она бы зазвучала в информационном пространстве по-новому», информационное агентство «Победа РФ». Школьник входил в состав ОП предыдущих двух созывов.
Секретарем палаты была переизбрана Лидия Михеева, первым заместителем назначен Вячеслав Бочаров. Пожизненным почетным секретарем избран Евгений Велихов.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом утвердил 40 членов Общественной палаты седьмого созыва, пишет агентство Nation News. Конкурс на отбор последних 43 членов ОП проходил весной текущего года.
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