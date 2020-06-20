В Свердловской области умерли еще пять человек с коронавирусом

В Свердловской области за сутки выздоровели… человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зафиксировано 224 новых случаев заражения коронавирусом и 5 летальных исходов. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«На Среднем Урале зарегистрировано 224 новых случая COVID-19», — уточняют в оперативном штабе. На Екатеринбург приходится 160 новых случаев. Остальные выявлены у жителей Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Североуральска, Серова и Тугулымского городского округа.

За все время в регионе обнаружено 10725 случаев заражения. 82 пациента в тяжелом состоянии, все они находятся в реанимации, в том числе 44 — на искусственной вентиляции легких. За время пандемии погибли 69 человек.

Днем ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев частично смягчил карантин в регионе. Он разрешил проведение спортивных мероприятий и позволил работать салонам красоты, а также снял ограничение на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00.