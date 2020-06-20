Великобритания ответила на статью Путина о Второй мировой войне

Владимир Путин считает, что войну спровоцировали все страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельные государства не должны использовать историю в качестве политического инструмента и переписывать ее в собственных целях. Так в МИД Великобритании прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», — цитирует РИА «Новости» представителя британского МИД. По его словам, победа над нацизмом — заслуга народов Великобритании, США, СССР и других стран-союзников.

Ранее Владимир Путин опубликовал собственную статью о Второй мировой войне. В материале на шести страницах глава государства обвиняет европейских политиков в подлоге и подчеркивает, что все ведущие страны «до некоторой степени» ответственны за начало войны.

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