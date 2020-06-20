19 июня 2020

Великобритания ответила на статью Путина о Второй мировой войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин считает, что войну спровоцировали все страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отдельные государства не должны использовать историю в качестве политического инструмента и переписывать ее в собственных целях. Так в МИД Великобритании прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах», — цитирует РИА «Новости» представителя британского МИД. По его словам, победа над нацизмом — заслуга народов Великобритании, США, СССР и других стран-союзников.

Ранее Владимир Путин опубликовал собственную статью о Второй мировой войне. В материале на шести страницах глава государства обвиняет европейских политиков в подлоге и подчеркивает, что все ведущие страны «до некоторой степени» ответственны за начало войны.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...