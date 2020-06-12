Чтобы получить достойную пенсию, экономисты советуют откладывать деньги всю жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В этом году Пенсионный фонд России анонсировал повышение пенсий и несколько надбавок к выплатам для россиян. Однако рассчитаны они не на всех. В частности, выплаты повысят только пенсионерам-опекунам, а надбавки к пенсии получат лишь участники программы софинансирования накоплений и россияне, которым исполнится 80 лет. Между тем, опрошенные URA.RU экономисты уверены — увеличить размеры своей пенсии может каждый россиянин. Рекомендации экспертов, как получить выплаты — в нашем материале.

Способ 1. Участие в программе софинансирования накоплений

По условиям программы, если ее участник перечисляет от 2 до 12 тысяч рублей на свою накопительную пенсию, то государство вносит такую же сумму, тем самым удваивая взнос. При этом в случае смерти участника программы его накопления передаются наследникам, даже если выплаты уже начались. По мнению финансового консультанта Виталия Калугина, эта программа действительно дает неплохие возможности. Однако в ней есть главный минус: вступить в программу можно было только до 2014 года.

«Программа софинансирования, пожалуй, была единственной, которая хоть что-то давала гражданам. Теперь таких программ, которые бы позволяли реально повысить пенсию, уже нет», — поделился Калугин.

В то же время экономист Василий Колташов усомнился в том, что на подобных программах, если они будут введены вновь, удастся что-то накопить. «Я плохо понимаю, как сделать на грош пятаков. Особенно с учетом заявлений представителей власти, что денег в стране нет», — отметил он.

Способ 2. Вложение средств в негосударственные пенсионные фонды

Некоторые негосударственные пенсионные фонды могут привлечь россиян выгодными условиями и программами. «Средства, вложенные на счета НПФ, дают единственную надежду на то, что пенсионные накопления будут проиндексированы выше инфляции. Но таких фондов немного. Поэтому после ПФР, конечно, граждане могут рискнуть перевести средства в негосударственный фонд», — объяснил Виталий Калугин.

Вместе с тем, он уточнил, что найти хороший частный фонд очень непросто, а менять фонд без потери доходов можно только раз в пять лет. «Если ваш негосударственный фонд по результатам первого года окажется плохим, то вам придется ждать еще несколько лет, чтобы изменить ситуацию», — уточнил экономист.

Способ 3. Вступить в систему Гарантированного пенсионного плана

Гарантированный пенсионный план (ГПП) является новой системой накопления пенсионных средств россиян, которая предусматривает добровольное ежемесячное отчисление нескольких процентов от зарплаты в НПФ ради увеличения дохода после оформления пенсии. Ожидается, что ГПП будет внедрен в 2021 году. Экономисты пока не советуют возлагать большие надежды на эту систему накоплений.

«ГПП пытались активно презентовать в начале года, но, судя по всему, пока этой системой особо не заинтересовались. Хотя смысл в нее заложен верный: государство почти прямо говорит россиянам о том, что необходимо копить на пенсию самостоятельно. А если вы будете откладывать на пенсию деньги самостоятельно — это будет то же самое, что и ГПП. Только надежнее», — уверен Калугин.

Способ 4. Откладывать деньги на старость самостоятельно

По мнению экономистов, самый надежный способ обеспечить себе достойную жизнь в старости — это самостоятельно копить на пенсию. «Через 20-25 владельцами пенсий нормального размера будут только те, кто накапливает на них уже сейчас. С каждым годом размер государственном пенсии будет уменьшаться из-за принятой пенсионной реформы и инфляции. Вскоре у нас может быть введена минимальная базовая пенсия — это будет очень маленькая сумма. И вполне вероятно, что через несколько лет все пенсии будут приравнены к ней», — предупреждает Калугин.

С ним согласен и экономист Колташов. Он советует сберегать средства «обособленно от всех возможных сомнительных структур». При этом лучше всего, по мнению эксперта, не хранить сбережения в рублях, либо какой-то иностранной валюте, а вкладывать их в недвижимость или ценные бумаги.

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