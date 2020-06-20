По словам иммунологов, на испытание вакцины от COVID-19 потребуется еще немало времени Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Проведения испытаний вакцины от коронавируса на людях еще не означает, что в России появилось эффективное лекарство от инфекции, заявили URA.RU иммунологи. Создатели препарата могут столкнуться с побочными действиями, которые удастся установить лишь спустя некоторое время.

Как рассказал заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова, иммунолог Михаил Костинов, клиническая часть испытания вакцины имеет три фазы. Сейчас разработчики вакцины в России находятся на первой фазе — и ее успешность не будет говорить о том, что вакцина работает. «В мире есть вакцины, которые вплоть до сегодняшнего дня не прошли дальше этой первой фазы. Поэтому не стоит уверенно заявлять, что у нас уже есть лекарство от коронавируса», — заявил эксперт.

По словам сотрудника Института экспериментальной клинической медицины СО РАН и бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александра Чепурнова (в 2003 году он работал над вакциной против первого китайского коронавируса, вызывавшего атипичную пневмонию), ученые-разработчики инактивированной вакцины уже установили побочные эффекты. «Некоторые белки в различных вирусах, которые могут быть и в COVID, способны изменять иммунный ответ и другие физиологические параметры организма. Именно по это причине ранее не удалось создать инактивированную вакцину против Эболы: несколько белков обладали способностью подавлять работу иммунитета и интерферонов, которые должны блокировать вирус. У коронавируса тоже просматриваются разнонаправленные способности влиять на организм, поэтому ученым в первую очередь необходимо исследовать белки на эти свойства», — объяснил Чепурнов.

Несмотря на отсутствие информации об испытываемой вакцине, Костинов полагает, что серьезной опасности от препарата быть не должно, поскольку до этого была пройдена масса экспертиз. Полный отчет о качестве вакцины должен быть опубликован после первого этапа ее испытаний на добровольцах.

В том, что к массовой вакцинации препарат качественно испытают и исследуют, уверен и Александр Чепурнов. По его словам, к этому в России относятся очень серьезно, поэтому для граждан вакцина должна быть безопасной. «Проблема лишь в том, чтобы за всем этим ажиотажем, который сейчас происходит вокруг денег, которые ожидают разработчики вакцины, не произошло такого, о чем придется сожалеть», — заключил эксперт.

В России начались испытания вакцины от COVID-19 на людях. Вакцину ввели первым 18 добровольцам, пока побочных реакций или осложнений не наблюдается, пишет RT. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что вакцина от COVID-19 будет не опаснее других препаратов — особенно с учетом того, что препарат пройдет множество исследований, прежде чем окажется в больницах.

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