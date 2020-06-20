Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

Пенсионеры, находящиеся в вынужденном отпуске, могут продлить электронный больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работающие пенсионеры, вынужденные соблюдать введенные в стране ограничения по коронавирусу, могут продлить электронный больничный. Соответствующее распоряжение за подписью премьера РФ Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции», — говорится в документе. Согласно постановлению, продлением электронного больничного могут воспользоваться не перешедшие на удаленный режим работы и не находящиеся в отпуске пенсионеры из регионов, в которых не отменили ограничительные меры.

Ранее ПФР анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам, в том числе и работающим. Согласно опубликованной фондом информации, для них предусмотрена индексация пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов.

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