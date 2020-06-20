Работающим пенсионерам разрешили продлить электронные больничные

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Весна в городе. Обстановка на улицах во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пенсионер, скульптура ветеран, кировка
Пенсионеры, находящиеся в вынужденном отпуске, могут продлить электронный больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Работающие пенсионеры, вынужденные соблюдать введенные в стране ограничения по коронавирусу, могут продлить электронный больничный. Соответствующее распоряжение за подписью премьера РФ Михаила Мишустина появилось на сайте правительства.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции», — говорится в документе. Согласно постановлению, продлением электронного больничного могут воспользоваться не перешедшие на удаленный режим работы и не находящиеся в отпуске пенсионеры из регионов, в которых не отменили ограничительные меры.

Ранее ПФР анонсировал дополнительные выплаты пенсионерам, в том числе и работающим. Согласно опубликованной фондом информации, для них предусмотрена индексация пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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