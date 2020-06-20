Названо оптимальное направление удара США по России

России есть, чем ответить Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Лучшим вариантом атаки США по России является направление через Северный полюс. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя причины появления американских самолетов в Арктике.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — заявил Шурыгин в беседе с «Известиями».

По мнению Шурыгина то, что самолеты совершают полеты в данный регион, говорит о желании повысить уровень боевой подготовки. Шурыгин подчеркивает, что авиации России есть чем ответить — военные отрабатывают данные сценарии.

19 июня ВВС России перехватили бомбардировщики США над Охотским морем. Государственная граница нарушена не была. Днём ранее в Заполярье прилетали стелс-бомбардировщики B-2.

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