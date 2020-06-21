20 июня 2020

Кадыров озвучил результаты теста на антитела к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Вместе с Кадыровым тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров не болел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — рассказал Кадыров. Он учтонил, что вместе с ним тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы. Результаты показали, что 80% переболели.

Кроме того, по словам главы Чечни, в тестировании приняли участие члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии. Симптомы болезни коснулись четырех из пяти проверенных, рассказал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров находится в клинике в Москве с подозрением на коронавирус. По слухам, глава Чечни был в тяжелом состоянии. Позже Рамзан Ахматович опроверг слухи, отметив, что полностью здоров.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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