Кадыров озвучил результаты теста на антитела к коронавирусу

Вместе с Кадыровым тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров не болел коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте».

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — рассказал Кадыров. Он учтонил, что вместе с ним тесты сдали сотрудники его пресс-службы и управления делами главы. Результаты показали, что 80% переболели.

Кроме того, по словам главы Чечни, в тестировании приняли участие члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии. Симптомы болезни коснулись четырех из пяти проверенных, рассказал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров находится в клинике в Москве с подозрением на коронавирус. По слухам, глава Чечни был в тяжелом состоянии. Позже Рамзан Ахматович опроверг слухи, отметив, что полностью здоров.

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