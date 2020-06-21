20 июня 2020

Назван способ восстановить иммунитет после самоизоляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи советуют чаще находиться на свежем воздухе и заниматься спортом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции мог снизить иммунитет у людей, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, правильным питанием и умеренными физическими нагрузками. Об этом журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) Сергей Пономарев.

По его словам, некоторые факторы изоляции, такие как стресс, гиподинамия, изменение режима сна, а также снижение антигенной нагрузки могли привести к нарушению иммунной защиты человека. «Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Ранее, напомним, иммунолог Виталий Зверев в беседе с URA.RU посоветовал для поддержания иммунитета чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим питания, есть овощи и фрукты. Противовирусные препараты собеседник агентства рекомендовал принимать только под контролем врача.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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