Назван способ восстановить иммунитет после самоизоляции

Врачи советуют чаще находиться на свежем воздухе и заниматься спортом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции мог снизить иммунитет у людей, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, правильным питанием и умеренными физическими нагрузками. Об этом журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) Сергей Пономарев.

По его словам, некоторые факторы изоляции, такие как стресс, гиподинамия, изменение режима сна, а также снижение антигенной нагрузки могли привести к нарушению иммунной защиты человека. «Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Ранее, напомним, иммунолог Виталий Зверев в беседе с URA.RU посоветовал для поддержания иммунитета чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим питания, есть овощи и фрукты. Противовирусные препараты собеседник агентства рекомендовал принимать только под контролем врача.

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