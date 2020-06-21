Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, открытия границ можно ждать к середине лета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России находится на уровне, когда открытие границ становится возможным уже в августе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко.

«Если ситуация будет протекать так, как сейчас, то в августе, ближе к концу лета, мы сможем увидеть открытие границ», — рассказал Осауленко. Россия будет готова открывать границы так скоро, как возможно, отмечает эксперт. При этом власти сделали выводы из сложившейся из-за пандемии ситуации и захотят от других стран гарантий безопасности для россиян, пояснил он. «Никто границы не будет держать закрытыми специально, но и их открытия не стоит ждать как открытия шлагбаума. Открываться будут те страны, эпидобстановка в которых будет соответствовать требованиям», — отметил Осауленко.

«Кроме того, Россия не должна наступать на грабли дважды. То есть, ситуация, где наших туристов выгоняли из отелей и бросали, ситуация, когда каждый становится сам за себя не должна повториться. Страны должны гарантировать, что смогут позаботиться о туристах, если подобная ситуация повторится», — заключил он.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказывал, что туристам не стоит опасаться летать в другие страны после открытия границ. По словам эксперта, решение об открытии принимают между собой Россия и принимающая сторона, поэтому эксперты сразу двух государств будут убеждены, что опасность заразиться коронавирусом не представляет серьезной угрозы.

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