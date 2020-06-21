Самое массовое награждение в истории России. В указ президента попали тысячи врачей

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Медики получили награду в День медицинского работника.

«Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений», — говорится в сообщении. Медики были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Также глава государства наградил званиями Героя труда РФ главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и еще четырех медиков за борьбу с COVID-19. В указах также значатся фамилии уральских специалистов.

Ранее Путин анонсировал продление выплат российским медикам за борьбу с COVID-19 на июль и август. Кроме того, глава государства отметил, что за работу с коронавирусными больными должны быть поощрены студенты-медики. По словам президента, в период пандемии с больными COVID-19 работали более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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