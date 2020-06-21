Владимир Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Медики получили награду в День медицинского работника.

«Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений», — говорится в сообщении. Медики были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Также глава государства наградил званиями Героя труда РФ главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и еще четырех медиков за борьбу с COVID-19. В указах также значатся фамилии уральских специалистов.

Ранее Путин анонсировал продление выплат российским медикам за борьбу с COVID-19 на июль и август. Кроме того, глава государства отметил, что за работу с коронавирусными больными должны быть поощрены студенты-медики. По словам президента, в период пандемии с больными COVID-19 работали более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.