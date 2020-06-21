Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Активист Петр Верзилов не выходит на связь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участник группы Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов задержан сотрудниками центра «Э» МВД РФ в Москве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Верзилов задержан в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также собеседник агентства уточнил, что утром к Верзилову пришли с обыском, но поскольку дверь никто не открывал, ее пришлось вскрыть. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что 21 июня в квартиру, где живет Верзилов, вломились неизвестные. После этого активист не выходил на связь.

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