Россиян предложили избавить от страхования кредитов

Активисты ОНФ предложили российским банкам самостоятельно страховать потребительские кредиты. Соответствующее письмо они направили на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
«Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком», — пишут «Известия». Как напоминает издание, в конце апреля Центробанк предложил освободить россиян от необходимости страхования рисков по ипотеке за свой счет.
Активисты ОНФ считают, что новый подход нужно распространить и на потребительское кредитование. Авторы документа поддерживают разработку и принятие концепции, но предлагают оставить на усмотрение кредиторов вопрос необходимости страхования предмета залога и заёмщика.
В пресс-службе Центробанка подтвердили получение письма от ОНФ. Там уточнили, что в ближайшее время регулятор изучит предложения активистов, поскольку они представляют сторону потребителя и их инициативы важны.
Ранее сообщалось, что при досрочном погашении застрахованного кредита заемщик имеет право потребовать у страховой компании часть страховой премии.
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