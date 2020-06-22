21 июня 2020

Россиян предложили избавить от страхования кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время предложение активистов будет рассмотрено Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Активисты ОНФ предложили российским банкам самостоятельно страховать потребительские кредиты. Соответствующее письмо они направили на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Если кредитор заинтересован в страховании залога, жизни и здоровья своего клиента, а выплаты в любом случае получает банк, то вполне логично, чтобы он сам страховал эти риски и сам выяснял отношения со страховщиком», — пишут «Известия». Как напоминает издание, в конце апреля Центробанк предложил освободить россиян от необходимости страхования рисков по ипотеке за свой счет.

Активисты ОНФ считают, что новый подход нужно распространить и на потребительское кредитование. Авторы документа поддерживают разработку и принятие концепции, но предлагают оставить на усмотрение кредиторов вопрос необходимости страхования предмета залога и заёмщика.

В пресс-службе Центробанка подтвердили получение письма от ОНФ. Там уточнили, что в ближайшее время регулятор изучит предложения активистов, поскольку они представляют сторону потребителя и их инициативы важны.

Ранее сообщалось, что при досрочном погашении застрахованного кредита заемщик имеет право потребовать у страховой компании часть страховой премии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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