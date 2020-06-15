Россияне могут вернуть часть денег за досрочно закрытый кредит

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

В качестве примера Верховный суд приводит случай со взятым автокредитом. Помимо самого кредита заемщик оплатил и положенную по закону страховку. Затем он досрочно погасил кредит, потребовал расторжения страхового договора и выплаты ему оставшихся денег. При дальнейшем обращении в соответствующие инстанции, в конечном итоге Верховный суд встал на сторону истца.

«Страховой случай, в отличие от событий, не являющихся таковыми, должен быть предусмотрен договором страхования и порождать обязанности страховщика заплатить», — говорится в законе «Об организации страхового дела в Российской федерации». Согласно закону, прекращение отношений с банком при выплате кредита исключает и возможность наступления страхового случая. Как следствие, страховой договор прекращается досрочно.

При досрочном погашении застрахованного кредита заемщик имеет право потребовать у страховой компании часть страховой премии. Об этом сообщает «Российская газета со ссылкой на материалы Верховного суда.

Верховный суд при расторжении страхового договора встанет на сторону заемщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно