Врач объяснила, чем опасен аспирин при похмелье

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Ранее диетолог объясняла, что фастфуд лучше готовить в домашних условиях . Это поможет избежать большого количества трансжиров, сахара и соли. По словам специалистов, быстрое питание опасно для печени и может вызвать жировую болезнь органа, уточняет издание « Утро. ру ».

Однако при головных болях, не связанных с алкоголем, кофе вместе с аспирином могут дать положительный эффект. Как объяснила Кашубина, ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин выводит из неё шлаки. По словам врача, даже существуют таблетки, которые сочетают это обезболивающее и кофе. «Эти два вещества друг друга потенцируют, и эффект получается более сильным», — резюмирует медик.

«У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита», — рассказала врач в интервью радио Sputnik , предупредив, что такое сочетание вредит, в первую очередь, людям с язвенной болезнью.

Аспирин способен снять головную боль, но при похмелье нет особого смысла его принимать. А смешивать обезболивающее и утренний кофе после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Ольга Кашубина.

Обезболивающее вредно смешивать с кофе, но не во всех случаях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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