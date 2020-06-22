Народные дружины и сотрудники полиции патрулируют улицы в Добрянском округе Пермского края Фото (архив): Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Добрянском городском округе Пермского края, куда входит восемь поселений, ужесточен режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Народные дружины и сотрудники полиции патрулируют улицы. Об этом говорится в постановлении главы Добрянского городского округа Константина Лызова.

«В Добрянском городском округе работает голосовая система оповещения. Улицы патрулируются сотрудниками ОМВД России по Добрянскому району», — сообщается на сайте администрации округа. Народные дружины объясняют людям необходимость соблюдать самоизоляцию, а также контролируют, чтобы не проводились массовые мероприятия.

Кроме того, в округе закрыт доступ для населения в парки и скверы. Приостановлен прием детей в дежурные группы детских садов до особого распоряжения. Отменены очные консультации по подготовке к ЕГЭ, запрещено проведение любых массовых мероприятий. Управляющие компании и ТСЖ должны не реже 1 раза в 5 дней проводить дезинфекцию мест общего пользования. Обработаны должны быть дороги и улицы.

В Пермском крае продлен карантин. Ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня. За предыдущие сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае увеличился с 0,88 до 0,9. Также в регионе катастрофически мало свободных коек для COVID-пациентов. Сейчас их свободно 38,9% (711 мест, норма — более 50%) — это самое низкое значение за все время борьбы с коронавирусом. Большую часть коек занимают пациенты без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями, впервые их число превысило одну тысячу (больных с COVID-19 — 761).