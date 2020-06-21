Пермяки стали чаще заражать друг друга коронавирусом

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае вновь увеличивается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае увеличился с 0,88 до 0,9. Также за сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19.

«Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня — 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в регионе катастрофически мало свободных коек для COVID-пациентов. Сейчас их свободно 38,9% (711 мест, норма — более 50%) — это самое низкое значение за все время борьбы с коронавирусом. Также большую часть коек занимают пациенты без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями, впервые их число превысило одну тысячу (больных с COVID-19 — 761).

Всего в Пермском крае подтверждено 3136 (+67 за сутки) случаев заболевания COVID-19, 110 человек (+0 за сутки) в результате болезни скончались, 1906 (+17 за сутки) — выздоровели. Карантин в регионе продлен до конца июня — запрещено выходить из дома без маски и перчаток.