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Пермяки стали чаще заражать друг друга коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, автобус, пассажир в маске
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае вновь увеличивается Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае увеличился с 0,88 до 0,9. Также за сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19.

«Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 20 июня — 0,88). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также в регионе катастрофически мало свободных коек для COVID-пациентов. Сейчас их свободно 38,9% (711 мест, норма — более 50%) — это самое низкое значение за все время борьбы с коронавирусом. Также большую часть коек занимают пациенты без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями, впервые их число превысило одну тысячу (больных с COVID-19 — 761).

Всего в Пермском крае подтверждено 3136 (+67 за сутки) случаев заболевания COVID-19, 110 человек (+0 за сутки) в результате болезни скончались, 1906 (+17 за сутки) — выздоровели. Карантин в регионе продлен до конца июня — запрещено выходить из дома без маски и перчаток.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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