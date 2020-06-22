Telegram собирается попасть в Иран и Китай

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Неизвестно, будет ли Павел Дуров передавать данные пользователей, как его просили два года назад. Сам основатель утверждает, что отмена блокировки — хороший сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов, пишет агентство Nation News .

18 июня Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram после двухгодичной блокировки, сообщает телеканал 360 . Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях.

Предприниматель также предупредил, что нужно быть готовыми к новым вызовам, поскольку политическая ситуация в мире «становиться все более непредсказуемой». По словам Дурова, правительства разных стран могут попытаться заблокировать приложения, делая акцент на приватности пользователей.

«Движение „Цифровое сопротивление“ не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Это только начало — оно становится глобальным», — написал Дуров на своей странице в Telegram.

Компания Telegram планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае. Для этого основатель мессенджера Павел Дуров попросил администраторов прокси-серверов, работавших в условиях блокировки Telegram в России, сфокусироваться на этих странах, где программу запретили на государственном уровне.

Павел Дуров заявил, что политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой Фото: Анна Майорова © URA.RU

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