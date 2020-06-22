Telegram собирается попасть в Иран и Китай

Компания Telegram планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае. Для этого основатель мессенджера Павел Дуров попросил администраторов прокси-серверов, работавших в условиях блокировки Telegram в России, сфокусироваться на этих странах, где программу запретили на государственном уровне.
«Движение „Цифровое сопротивление“ не заканчивается прекращением огня на прошлой неделе в России. Это только начало — оно становится глобальным», — написал Дуров на своей странице в Telegram.
Предприниматель также предупредил, что нужно быть готовыми к новым вызовам, поскольку политическая ситуация в мире «становиться все более непредсказуемой». По словам Дурова, правительства разных стран могут попытаться заблокировать приложения, делая акцент на приватности пользователей.
18 июня Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram после двухгодичной блокировки, сообщает телеканал 360. Ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отражается на пользователях.
Неизвестно, будет ли Павел Дуров передавать данные пользователей, как его просили два года назад. Сам основатель утверждает, что отмена блокировки — хороший сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов, пишет агентство Nation News.
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