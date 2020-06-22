В Курганской области продолжают действовать коронавирусные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области отменили часть ограничений, связанных с въездом в регион, которые вводились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Постановление об этом, подписанное вице-губернатором Владиславом Кузнецовым 19 июня, опубликовано на портале правовой информации. Сняты посты ДПС, обеспечивавшие контроль на автомобильных дорогах при въезде в регион.

Разрешено:

приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;

посещать фитнес-центры;

находиться неограниченное количество времени на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;

заниматься спортом на улице. Между занимающимися должна соблюдаться дистанция в пять метров;

выезжать на дачные участки людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.

Запрещено:

проводить в Курганской области спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия;

приезжать в Курганскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19. Справку нужно получать не ранее чем за два дня до даты отъезда в Курганскую область;

работать предприятиям общепита (разрешена лишь доставка и обслуживание на вынос), клубам, кальянным, кинотеатрам;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

распространять фейковую информацию, которая касается новой коронавирусной инфекции;

нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

при повышении температуры тела или появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая медучреждения;

минимизировать посещение общественных мест;

соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями;

носить санитарно-гигиеническую маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;

пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.

Жители Курганской области обязаны:

иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при совместных занятиях спортом на открытом воздухе — в пять метров;

использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов;

использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, а также перчатки при поездках в общественном транспорте.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;

ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы, оказывать содействие в соблюдении этих режимов;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции. С 15 июня начал действовать обязательный масочный режим. 19 июня губернатор Вадим Шумков заявил, что региональный оперативный штаб отменил большинство ограничений, связанных с въездом в регион.