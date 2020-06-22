21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган во время пандемии. Курган, ограничительная лента, карантин, режим самоизоляции
В Курганской области продолжают действовать коронавирусные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области отменили часть ограничений, связанных с въездом в регион, которые вводились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Постановление об этом, подписанное вице-губернатором Владиславом Кузнецовым 19 июня, опубликовано на портале правовой информации. Сняты посты ДПС, обеспечивавшие контроль на автомобильных дорогах при въезде в регион.

Разрешено:

  • приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
  • посещать фитнес-центры;
  • находиться неограниченное количество времени на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
  • заниматься спортом на улице. Между занимающимися должна соблюдаться дистанция в пять метров;
  • выезжать на дачные участки людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.

Запрещено:

  • проводить в Курганской области спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия;
  • приезжать в Курганскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19. Справку нужно получать не ранее чем за два дня до даты отъезда в Курганскую область;
  • работать предприятиям общепита (разрешена лишь доставка и обслуживание на вынос), клубам, кальянным, кинотеатрам;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, которая касается новой коронавирусной инфекции;
  • нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

  • при повышении температуры тела или появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, не посещая медучреждения;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями;
  • носить санитарно-гигиеническую маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;
  • пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.

Жители Курганской области обязаны:

  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при совместных занятиях спортом на открытом воздухе — в пять метров;
  • использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов;
  • использовать санитарно-гигиеническую маску или респиратор, а также перчатки при поездках в общественном транспорте.

Работодатели должны:

  • измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
  • ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы, оказывать содействие в соблюдении этих режимов;
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции. С 15 июня начал действовать обязательный масочный режим. 19 июня губернатор Вадим Шумков заявил, что региональный оперативный штаб отменил большинство ограничений, связанных с въездом в регион.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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