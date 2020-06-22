Путин напомнил о священной памяти о войне

22 июня президент посетил главный храм Вооруженных сил РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День памяти и скорби президент Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке. Во время визита глава государства напомнил россиянам о священной памяти Великой Отечественной войны.

«Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», — сказал Путин. По его словам, память о войне не дает россиянам отступить от нравственных заветов.

Президент добавил, что начало войны — «одна из самых горьких, драматических страниц нашей истории». Она унесла миллионы жизней и оставила глубокие незаживающие раны. «Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю», — резюмировал Путин.

Глава государства осмотрел храм Вооруженных сил и принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее, 14 июня, глава РПЦ освятил собор, напоминает «Национальная служба новостей». В храме уже начались полноценные богослужения, но для всех прихожан он откроется после визита президента, пишет агентство Nation News.

В День памяти и скорби последний живой защитник Брестской крепости Петр Котельников поделился воспоминаниями о начале войны.

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