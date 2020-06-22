Ждать ли россиянам роста цен на популярные курорты. Прогноз союза туриндустрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Треть россиян поедет на отечественные курорты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Цены на популярные туристические направления в России останутся на уровне прошлого года, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с URA.RU он заявил, что отдых на отечественных курортах предпочтут порядка 30% россиян, а остальные будут ждать открытия границ.

«По нашим оценкам, порядка 30% россиян поедет на российские курорты. Часть из них поедет отдыхать по замененным турам, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Но полного замещения ждать не стоит, хотя на отечественных курортах вполне сопоставимые условия, и цены останутся на уровне прошлого года», — уверяет Барзыкин.

По его словам, выездные направления будут доступны только к концу сезона — в августе и сентябре. Однако выбор будет весьма ограниченным. На данный момент, как отмечает эксперт, принять российских туристов готовятся только Турция и Средиземноморье. С приходом зимы, согласно прогнозу Барзыкина, откроется и Европа, тогда для российских туристов станут доступны горнолыжные курорты. Постепенно вплоть до начала следующего года начнут открываться и другие направления, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии.

Как ранее сообщили в Ростуризме, к началу июля в России откроются все популярные туристические направления, прекратившие работу из-за коронавируса. Постепенно снимают ограничения более 40 регионов, в том числе с 21 июня отменит карантин Краснодарский край, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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