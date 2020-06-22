Создатели мессенджера Telegram стремились к сотрудничеству с властями в рамках борьбы с терроризмом и наркоманией. Об этом, комментируя причину разблокировки Telegram, сообщил замминистра связи Алексей Волин.
Еще одной причиной для принятия решения о разблокировке стала невозможность заблокировать Telegram целиком. «Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой, что в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и ввиду того, что представители Telegram в своей среде начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — цитирует Волина издание «Подъем».
18 июня Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram после двухгодичной блокировки, напоминает телеканал 360. Тогда сообщалось, что ведомство позитивно оценило слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Специалисты по информационной безопасности уверены, что ни тогдашняя блокировка, ни отмена ограничений Telegram теперь никак не отразится на пользователях.
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