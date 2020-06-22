Сотрудники пермского «Перекрестка» пожаловались на сокращение заработных плат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Настучи на работодателя

Сотрудников пермского супермаркета «Перекресток» заставляют брать неоплачиваемые отпуска. Об этом они рассказали URA.RU в рамках проекта «Настучи на работодателя». Сообщается, что зарплата продавцов в период пандемии уменьшилась почти вдовое.

«Смены в часах сократили. Сейчас вместо 160-168 часов в месяц продавцы имеют только 100, зарплата сократилась почти вдвое», — рассказал URA.RU один из сотрудников супермаркета на Юрша, 84. Он уточнил, что продавцам предлагают в порядке очереди уходить в неоплачиваемый отпуск «по собственному желанию».

Отмечается, что длится эта ситуация уже три месяца и в результате этого людям не хватает на оплату коммунальных услуг и питания. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

Также на странице проекта «Настучи на работодателя» пермяки жаловались на ПАО «Протон-ПМ». Сообщалось, что людей лишают зарплаты в период пандемии. Также рабочие предприятия «Тепло-М» жаловались на то, что их лишают премий, сотрудники компании «ТелекомПлюс» рассказали, что их вынуждают увольняться во время карантина, а сотрудник пермской компании Rav Labs заявил, что его уволили под предлогом пандемии.