21 июня 2020
20 июня 2020

Кризис добрался до пермских супермаркетов. Сотрудников отправляют в отпуска без оплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, супермаркет перекресток, входная группа
Сотрудники пермского «Перекрестка» пожаловались на сокращение заработных плат Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Настучи на работодателя

Сотрудников пермского супермаркета «Перекресток» заставляют брать неоплачиваемые отпуска. Об этом они рассказали URA.RU в рамках проекта «Настучи на работодателя». Сообщается, что зарплата продавцов в период пандемии уменьшилась почти вдовое.

«Смены в часах сократили. Сейчас вместо 160-168 часов в месяц продавцы имеют только 100, зарплата сократилась почти вдвое», — рассказал URA.RU один из сотрудников супермаркета на Юрша, 84. Он уточнил, что продавцам предлагают в порядке очереди уходить в неоплачиваемый отпуск «по собственному желанию».

Отмечается, что длится эта ситуация уже три месяца и в результате этого людям не хватает на оплату коммунальных услуг и питания. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

Также на странице проекта «Настучи на работодателя» пермяки жаловались на ПАО «Протон-ПМ». Сообщалось, что людей лишают зарплаты в период пандемии. Также рабочие предприятия «Тепло-М» жаловались на то, что их лишают премий, сотрудники компании «ТелекомПлюс» рассказали, что их вынуждают увольняться во время карантина, а сотрудник пермской компании Rav Labs заявил, что его уволили под предлогом пандемии.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...