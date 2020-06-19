В городе ХМАО, где бушует коронавирус, начали закрывать магазины

Подобная участь ждет и другие торговые предприятия, нарушающие требования Роспотребнадзора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Когалыме (ХМАО), где только за последние четыре дня выявлен 101 заболевший коронавирусом человек, закрыли магазины, не соблюдающие установленные Роспотребнадзором правила работы. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков

«Принято решение закрыть несколько магазинов для создания прецедента. Речь идет о магазинах, которые не реагируют ни на какие предупреждения и требования Роспотребнадзора», — сказал глава.

В ответ на это заявление, глава региона Наталья Комарова, обратившись к участникам оперштаба, распорядилась предоставить ей документы, содержащие полную историю взаимодействия с этими предпринимателями и проверочные материалы. А если надо — прикрепить к докладу обращения жителей или видеозаписи нарушений. «Это нужно для того, чтобы разработать механизм и уже добиться правовой чистоты при принятии подобных решений в отношении предпринимателей, которые злостно не выполняют правила», — добавила губернатор.

В Когалыме, а также в Сургуте, Нижневартовске и в Сургутском районе, по словам главы Роспотребнадзора ХМАО Майи Соловьевой, сейчас самая сложная эпидобстановка. При этом, по словам санитарных врачей, привозных случаев заражения уже мало, а большинство новых — результат бытовых контактов. «И наша задача сейчас прервать эту цепочку контактов, потому что чаще всего люди заражаются в магазинах, автобусах, ходят в гости друг к другу», — заявил в разговоре с журналистом URA.RU cсекретарь регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Тиртока.

О том, что в случае неоднократного нарушения требований Роспотребнадзора в части соблюдения масочного режима и режима уборки в магазинах, власти будут вынуждены закрыть торговые предприятия, рассказали и в администрации Сургута. «Контрольные меры будут усилены. Я думаю, что вы увидите и закрытие торговые центры в ближайшие дни, в случае повальных нарушений. Мы это будем делать вместе с силовыми структурами», — заявил и. о. главы Сургута Алексей Жердев.

Ранее URA.RU писало, что самым опасным местом во время эпидемии коронавируса являются магазины, так как именно там самое большое количество людей ходит без масок и близко друг к другу. Конкуренцию им составляют автобусы, а третье место, по мнению санитарных врачей, занимают собственные квартиры югорчан.