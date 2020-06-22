Участника Pussy Riot Верзилова арестовали на 15 суток

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Верзилов был задержан сотрудниками центра «Э» МВД РФ в Москве в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Утром 21 июня к нему пришли с обыском, но так как дверь никто не открывал, ее пришлось вскрыть. Сам Верзилов в тот день сообщал, что к нему в квартиру вломились неизвестные . После этого активист перестал выходить на связь.

По предварительным данным, Верзилов готовил «акцию на 24 июня», сообщил агентству источник в правоохранительных органах. Вечером 21 июня его допросили как свидетеля по статье 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков», однако он отказался от дачи показания. После чего Верзилов нецензурно бранился в 500 метрах от ОВД «Красносельский», где проходил допрос, следует из материалов следствия, сообщает деловая газета ВЗГЛЯД .

«Суд признал Верзилова виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти“ и назначил наказание в виде 15 суток ареста», — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Участника группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали на 15 суток. Мещанский суд Москвы признал его виновным в мелком хулиганстве, сообщают в пресс-службе суда.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно