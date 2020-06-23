В России поднимут минимальные зарплаты

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Ранее Голикова отметила, что зарплата в 47 тысяч рублей является слишком маленькой . Она напомнила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич рассказал URA.RU, что уровень бедности можно сократить , просто изменив критерий этой самой бедности или, например, оценив стоимость продуктовой корзины в августе, когда ценники на сезонные овощи снижены.

По предположению Голиковой к 2024 году уровень бедности в стране можно существенно снизить. «Все-таки мы рассчитываем, что снижения уровня бедности в два раза достигнуть можно», — отметила вице-премьер. По итогам 2019 года в России было 18,1 млн бедных. То есть перед правительством стоит задача вывести из бедности порядка 8,4 млн россиян, делает вывод «Комсомольская правда».

Голикова подчеркнула, что текущий размер МРОТ «недостаточно высокий». Она напомнила. что российские власти еще в 2017 году сменили стратегию в отношении МРОТ, и с того момента он «начал расти более активными темпами», пишет ТАСС.

Минимальный размер отплаты труда (МРОТ) должен быть повышен. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале, эта задача является стратегической для властей.

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