Минтруд определил, на сколько вырастут пенсии россиян

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Ранее экономист Константин Юрченко назвал URA.RU четыре способа увеличить пенсию . А эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров заявил, что в 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений , поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. Эксперт выразил мнение, что, скорее всего, будет расширена система добровольных пенсий. В таком случае нужно будет привлекать к работе не только крупные корпорации, но и средний бизнес.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года составит 6 044,48 рубля, в 2022 году — 6 401,10 рубля, в 2023 году — 6 759,56 рубля. Среднегодовой размер такой пенсии составит: в 2021 году — 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля. Получается, что каждый год пенсия будет увеличиваться более чем на тысячу рублей. Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована. Средний размер социальных пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.

«Размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%. Страховые пенсии в России индексируются с 1 января», — цитирует документ «Российская газета».

Минтруд РФ определил возможный уровень индексации страховых и социальных пенсий на ближайшие три года. Об этом свидетельствует проект, который рассмотрят на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Каждый год страховая пенсия будет увеличиваться более чем на тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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