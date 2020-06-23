22 июня 2020
21 июня 2020

Тюменская область вновь отдалила снятие карантина. Число больных COVID продолжает расти

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 46 жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 46 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии заболевание было диагностировано у 2667 тюменцев.

«Тюменская область — 46 (случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Подробности о новых заболевших и очагах возникновения COVID-19 не приводятся.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор ввел очередные послабления карантина в регионе, не прибегая к третьему этапу снятия ограничений. Так, тюменцам вновь разрешили гулять в парках и скверах, была открыта для посещения набережная реки Тура. Кафе и ресторанам снова можно принимать гостей, но при условии наличия летних веранд. 25 июня в Тюменской области возобновят работу ТРЦ и фитнес-центры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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