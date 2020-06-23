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Будет ли вторая волна кризиса? Как не закрыться в ожидании снятия ограничительных мер и начать развиваться после карантина? Помогло ли государство или сделало хуже? Кто заменит закрывающиеся предприятия малого и среднего бизнеса?

Гостями нашего эфира станут замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев , коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова , а также директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова .

К тому времени, как предприятиям малого и среднего бизнеса разрешат полностью возобновить работу, часть из них уже закроется. На что рассчитывать бизнесменам и каким образом выбираться из самого глубокого в истории кризиса поговорим прямо сейчас в стриме на youtube-канале URA.RU , на странице в ОК , во « ВКонтакте » и в Facebook .

Как спасти бизнес во время карантина и после него? Фото: pixabay/открытая лицензия

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