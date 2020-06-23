Как бизнесу дожить до конца карантина? Прямо сейчас — в стриме на URA.RU

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Бизнес, сделка, договор. клипарт, сделка, бизнес, договор, контракт
Как спасти бизнес во время карантина и после него? Фото: pixabay/открытая лицензия
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

К тому времени, как предприятиям малого и среднего бизнеса разрешат полностью возобновить работу, часть из них уже закроется. На что рассчитывать бизнесменам и каким образом выбираться из самого глубокого в истории кризиса поговорим прямо сейчас в стриме на youtube-канале URA.RU, на странице в ОК, во «ВКонтакте» и в Facebook.

Гостями нашего эфира станут замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, коммерческий директор типографии «Гардарика» Анна Волкова, а также директор медицинского центра «Чудо-Доктор» и частной общеобразовательной школы «Чудо-центр» Валерия Резникова.

Будет ли вторая волна кризиса? Как не закрыться в ожидании снятия ограничительных мер и начать развиваться после карантина? Помогло ли государство или сделало хуже? Кто заменит закрывающиеся предприятия малого и среднего бизнеса?

Если у вас возникли другие вопросы — задавайте их на нашей странице в Instagram или оставляйте в комментариях под этой новостью.

Информацию о новых стримах URA.RU можно найти в нашем Viber-канале, в специальном телеграм-канале или оперативно получить ее в вашу почту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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