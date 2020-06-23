У Перми есть два аргумента для продления карантина

В Пермском крае подтверждено 3266 случаев заражения коронавирсом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекций. Такое количество новых заболевших привело к увеличению коэффициента распространения инфекции (Rt), а также не позволило освободить достаточное коек для перехода ко второму этапу снятия ограничений.

«Пермский край — 64 [новых случая]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Коэффициент Rt увеличился с 1,06 до 1,08, а для перехода ко второму этапу снятия ограничений необходимо, чтобы он был ниже 0,8.

Также в регионе недостаточно свободных коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас свободно 42,2% (771 койка, норма — более 50%). С подтвержденным диагнозом в больницах региона лежит 854 человек (791 — 22 июня), без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями — 857 (22 июня — 935).

Всего в Пермском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 3266 человек (+64 за сутки), 115 человек в результате болезни скончались (+3 за сутки), 2028 — выздоровели (+113 за сутки). Режим самоизоляции в регионе продлен до конца июня, а бизнес получил ряд послаблений. При этом людям запрещено выходить из дома и находиться на работе без маски и перчаток.