В Пермском крае объявили о смягчении карантина

Некоторым пермским организациям разрешили вернуться к работе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около 14,5 тысячи организаций Пермского края, закрытых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, смогут возобновить работу. О таком решении регионального оперативного штаба сообщает пресс-служба губернатора края.

Речь идет о компаниях из сфер оптовой торговли, бухучета и консалтинга, НИР, рекламы, управления недвижимостью, легкой промышленности, архитектуры и ряда других. «Важно, что это могут быть только те организации, которые работают в системе продаж B2B (бизнес для бизнеса, — прим.ред.)», — отмечается в сообщении. По данным налоговой службы, после смягчения ограничений вернуться к работе смогут более 85 тысяч жителей региона.

Руководители организаций, возобновляющих работу, должны сообщить об этом в региональный Минпромторг, направив на электронную почту ведомства уведомление по установленной форме, и в региональное управление Роспотребнадзора. Эти органы будут контролировать соблюдение санитарных правил. Сотрудники открывшихся компаний должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а по возможности — продолжать работать удаленно. Непосредственно на производство или в офис рекомендуется выводить минимально необходимое число работников.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня, ранее сообщало URA.RU. Людям запрещено выходить из дома без маски и перчаток. В отдельных муниципалитетах ужесточают карантинные мероприятия.