22 июня 2020
21 июня 2020

Число умерших от коронавируса в ЯНАО достигло 30 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, минздрав, реанимация, больной, реанимационное отделение, медицина, врачи, больница
В больнице Нового Уренгоя скончались двое мужчин и женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

От новой коронавирусной инфекции в ЯНАО с начала пандемии скончалось 30 человек. О троих новых скончавшихся больных сообщила руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова 23 июня.

«В Новоуренгойской больнице скончались трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, — рассказала глава оперштаба. — У всех пациентов была диагностирована острая двусторонняя внебольничная пневмония, которая сопровождалась сопутствующими хроническими заболеваниями». Скончались 42-летний и 54-летний мужчина, а также 75-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрированы 145 новых случаев COVID с клиническими проявлениями. Всего с начала пандемии число заболевших на Ямале достигло 4416 человек, выздоровело 1904 из них, говорится в сводке оперштаба.

Также за минувшие сутки было выявлено 47 бессимптомных носителей коронавируса. В стационарах ЯНАО на лечении находятся 660 пациентов с COVID-19, из них 25 — в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Поддержка аппаратов ИВЛ потребовалась 12 пациентам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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