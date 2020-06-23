Число умерших от коронавируса в ЯНАО достигло 30 человек

В больнице Нового Уренгоя скончались двое мужчин и женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От новой коронавирусной инфекции в ЯНАО с начала пандемии скончалось 30 человек. О троих новых скончавшихся больных сообщила руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова 23 июня.

«В Новоуренгойской больнице скончались трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, — рассказала глава оперштаба. — У всех пациентов была диагностирована острая двусторонняя внебольничная пневмония, которая сопровождалась сопутствующими хроническими заболеваниями». Скончались 42-летний и 54-летний мужчина, а также 75-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрированы 145 новых случаев COVID с клиническими проявлениями. Всего с начала пандемии число заболевших на Ямале достигло 4416 человек, выздоровело 1904 из них, говорится в сводке оперштаба.

Также за минувшие сутки было выявлено 47 бессимптомных носителей коронавируса. В стационарах ЯНАО на лечении находятся 660 пациентов с COVID-19, из них 25 — в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом. Поддержка аппаратов ИВЛ потребовалась 12 пациентам.