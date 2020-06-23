Главный фестиваль Челябинской области отменили из-за коронавируса

Через площадку фестиваля проходили десятки тысяч зрителей Фото: страница Бажовского фестиваля в «ВК»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области отменили крупнейшее массовое мероприятие года — Бажовский фестиваль народного творчества. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор региона Вадим Евдокимов. Собиравший до 40 тыс. участников фестиваль пройдет уже в 2021 году.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией на Южном Урале оргкомитет решил отказаться от проведения фестиваля в 2020 году», — пояснил URA.RU Евдокимов.

Проходивший 27 лет подряд в третьи выходные июня фестиваль собирал поклонников практически со всех российских регионов и даже из-за рубежа. Обеспечивали ее проведение 500 человек, число зрителей доходило до 40 тыс. зрителей, а участников — до 8 тыс. участников. Количественно Бажовка опережала другой бренд Челябинской области — Ильменский фестиваль авторской песни.

Теперь все его возможные мероприятия пройдут в онлайн-формате. «До встречи на XVIII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества в 2021 году!», — обратились в оргкомитете к разочарованным зрителям.

Отмену фестиваля предопределила нарастающая волна коронавируса: накануне область поставила антирекорд — 270 заражений в сутки. Волну инфекции не удается сбить с середины июня. После массового заражения пациентов регионального онкоцентра в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация делает невозможной дальнейшие ослабления карантина и проведение массовых мероприятий.