Число заражений коронавирусом в Челябинской области нарастает

Роспотребнадзор накануне заявил, что ситуация не позволяет новых послаблений в карантине Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 23 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 6480, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки было выявлено еще 182 заболевших (накануне, благодаря очагу в областном онкоцентре, было 270). Скончались четверо южноуральцев, число умерших достигло 126 человек.

«Выздоровели 133 человека, всего с начала пандемии 3434 пациента, — рассказали в оперштабе. — Умерли четыре женщины в возрасте 67, 76, 78 и 80 лет. Для последней, страдающей раком и гипертонией, COVID был сопутствующим заболеванием».

Волну заражений не удается сбить с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений до 20 июня, когда обновился до 192 случаев рекорд заражений за сутки.

В этот же день умер самый молодой пациент с COVID-19, которому исполнилось лишь 24 года. Режим повышенной готовности был введен в области с 18 марта и впоследствии ужесточен с 31 марта и продлен до 30 июня. Оспорить его правомерность безуспешно пытались с начала мая, в итоге облсуд отказал по всем искам к губернатору Алексею Текслеру и областному правительству.