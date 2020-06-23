Выяснилось, откуда в российских курах хлор и антибиотики

Хлор используется при производстве куриного мяса. Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Антибиотики и хлор в курином филе нормальное явление. Такое мнение URA.RU высказала исполнительный директор АНО национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Зинаида Медведева, комментируя исследование Роскачества.

«Как и любой скот, они [курицы] тоже болеют. Поскольку их много, естественно их часто лечат антибиотиками. А хлором мясо обрабатывают позже», — объяснила Медведева.

Исполнительный директор АНО «Здоровое питание» успокоила, для производителей есть специальный технический регламент. Если в нем есть норма содержания вещества в продукте, то оно безопасно для здоровья. Правда, строго в тех количествах, которые указаны в регламенте.

В федеральном законе «О требованиях к безопасности мяса сельскохозяйственной птицы, продуктов его переработки, процессов их производства» URA.RU не нашло хлора среди элементов, которые допускаются или не допускаются в продукте. Антибиотики, согласно закону, могут быть в мясе в небольших количествах.

Ранее Роскачество при проверке обнаружило в мясе куриц хлор и антибиотики. На некоторых продуктах было указано «Без антибиотиков».

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