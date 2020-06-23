В Курганской области уволенные полицейские ищут защиты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) под сокращение попали четыре сотрудницы регистрационно-экзаменационного отделения (РЭО) ГИБДД УМВД России по Курганской области. Организацию ликвидировали и создали другую, куда сокращенных полицейских не взяли. Об этом URA.RU рассказал правозащитник Александр Андрюков, к которому обратились бывшие сотрудницы РЭО.

Уведомления о сокращении в связи с ликвидацией организации сотрудницам РЭО №1 вручили 24 апреля. Решение регионального УМВД (копия имеется в распоряжении URA.RU) было неожиданным, признаются они. «За весь период работы нареканий и взысканий от руководства не имели. И все это происходит в тяжелый пандемический период, когда найти работу практически невозможно, а у нас на иждивении дети», — написали в обращении к правозащитнику Татьяна Хлопотова, Наталья Патрушева, Вера Коротких и Наталья Харлова.

Почти одновременно создается РЭО №5, где есть вакансии. Но устроиться на работу сюда попавшие под сокращение полицейские не смогли. А офицерам предложили нижестоящие сержантские должности в роте ППС. На работу в новое отделение приняли шесть сотрудников, которые приезжают в Шадринск из Кургана.

«Они живут в гостинице „Урал“ в номерах по 3000 рублей за сутки, плюс автомобиль, плюс командировочные. Нетрудно посчитать, что в неделю получается более 66 тысяч рублей», — возмутились бывшие сотрудницы полиции. В обращении к правозащитнику они просят восстановить их в должностях и проверить целесообразность расходования бюджетных денег.

URA.RU направило в УМВД России по Курганской области официальный запрос. На момент публикации комментария пока не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в отделе полиции Шадринска (Курганская область), экс-начальник которого подозревается в мошенничестве в составе ОПГ, рапорт на увольнение написали около 30 человек. В основном это были сотрудники, у которых уже есть выслуга лет.