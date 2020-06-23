Utair продает страховку от коронавируса в разгар эпидемии в ХМАО

Страховую выплату вскоре после перелета получит каждый, кто заболеет коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клиенты авиакомпании Utair (работает в том числе в ХМАО, ЯНАО и в Тюменской области) за 300 рублей могут застраховаться от коронавируса. Если в течение двух недель после полета у клиента будет диагностирован коронавирус, то пассажир с полисом получит страховую выплату до миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

«В начале пандемии Utair начала работу со страховщиками, которые под наш запрос разработали страховой продукт от коронавируса. Мы понимаем все риски путешествий в условиях пандемии и хотим, чтобы пассажиры чувствовали себя защищенными», — рассказал президент авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Оформить страховой полис можно в момент покупки билета на сайте или через мобильное приложение. Тогда он придет на электронную почту вместе с билетом. Предложение авиакомпания сделала в тот момент, когда в ХМАО наступил самый разгар эпидемии: только за семь дней там коронавирусом заразились 1927 человек, а власти уже подумывают об ужесточении карантинных мер, обратив внимание на магазины и торговые центры, которые не в состоянии обеспечить требования Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до 30 июня продлили карантин по коронавирусу. На помощь местным медикам прилетели высококвалифицированные специалисты из Москвы.