Горожан на парад не пустят, но за ним можно будет смотреть через забор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловские власти и командование Центрального военного округа сегодня, 22 июня, согласовали новые правила проведения парада Победы в Екатеринбурге, сообщил источник URA.RU.

В соответствии с ними, на площади 1905 года будет установлена трибуна, на которой будут места для 500 орденоносцев. Ветеранов среди зрителей, в соответствии с ранним решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, не будет. Зрителей на парад, вопреки намекам губернатора, также не пустят.

«Зрителей не допустят на парад в Екатеринбурге, но они смогут наблюдать за ним так же, как это было сделано в 2019 году — то есть из-за заборов, которые установят вдоль проспекта Ленина от Карла Либкнехта до Вайнера. Волонтеры будут пытаться делать так, чтобы это не была толпа, напоминать о необходимости выдерживать социальную дистанцию», — утверждает инсайдер. URA.RU запросило информацию о размещении дополнительной трибуны на 500 человек в штабе ЦВО.

Принимать парад будут 10 человек, в том числе генерал-полковник Александра Лапин, начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев, полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев.

Проведение парада без привлечения зрителей связано с пандемией коронавируса. URA.RU сообщало, что с точки зрения Роспотребнадзора проведение массовых мероприятий на 1 этапе снятия ограничений, который введен в Свердловской области, невозможно. В то же время ведомство не регулирует действия военных, отмечала пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Анна Ожиганова.