Легенда «матрешки» продала разделочную доску для расчета по долгу

«СибНАЦ» не может продать здание офиса, чтобы погасить треть долгов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — продала на торгах разделочную доску, чтобы рассчитаться с кредиторами. Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Геологическое предприятие было признано банкротом 4 июля 2019 года.

Из отчета конкурсного управляющего Руслана Салахова следует, что по результатам торгов было продано 43 лота (посуда, бытовая и офисная техника) на общую сумму более 220 тысяч рублей. В частности, своих покупателей нашли разделочная доска (продана за 420 рублей) и планшет iPad Pro (20 тысяч рублей).

Ранее URA.RU сообщало, что «СибНАЦ» не может найти покупателя на основное здание компании в Тюмени, которое оценено в 1,094 млрд рублей. Общий долг предприятия составляет около 3 млрд рублей.

Компания «СибНАЦ», которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», — одна из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки». Предприятие создал почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов. По мнению тюменских властей, причиной банкротства «СибНАЦ» стало изменение геологического рынка, к которому руководство не смогло адаптироваться.