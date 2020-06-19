Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — не смогла продать главный офис в Тюмени, выставленный на торги. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Предприятие с 4 июля 2019 года находится в стадии банкротства.
«Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе», — говорится в документе. Помимо основного здания компании, расположенного на улице 30 лет Победы, 64, в общий лот вошли сети газо- и водоснабжения, право на аренду нескольких земельных участков, офисная и бытовая техника. Начальная стоимость лота составлял 1,094 млрд рублей.
Ранее агентство сообщало, что общая сумма долгов компании превышает 2,9 млрд рублей. При этом, предприятию удается продавать более мелкие лоты — в частности, самовар и мозаику.
Компания «СибНАЦ», которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», является одной из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки». Предприятие было создано почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым.
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