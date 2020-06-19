На главный актив легенды «матрешки» не нашлось покупателя. Продажа могла покрыть треть долгов

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Здание ликвидируемого предприятия СибНАЦ. Тюмень, сибнац
Главный офис «СибНАЦ» никого не заинтересовал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская компания «СибНАЦ» — некогда основной разведчик недр Ямала — не смогла продать главный офис в Тюмени, выставленный на торги. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Предприятие с 4 июля 2019 года находится в стадии банкротства.

«Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе», — говорится в документе. Помимо основного здания компании, расположенного на улице 30 лет Победы, 64, в общий лот вошли сети газо- и водоснабжения, право на аренду нескольких земельных участков, офисная и бытовая техника. Начальная стоимость лота составлял 1,094 млрд рублей.

Ранее агентство сообщало, что общая сумма долгов компании превышает 2,9 млрд рублей. При этом, предприятию удается продавать более мелкие лоты — в частности, самовар и мозаику.

Компания «СибНАЦ», которая является продолжателем традиций «Главтюменьгеологии», является одной из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки». Предприятие было создано почетным гражданином Тюменской области Анатолием Брехунцовым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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